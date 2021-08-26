/647352/تبرأت-منها-السفارة-الألمانية-بالقاهرة-التفاصيل-الكاملة-لمنح-محمد-رمضان-الدكتوراه

شهدت الساعات الماضية منذ صباح اليوم الخميس حتى الأن انقلاب على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة بعد أن أعلن الفنان محمد رمضان حصوله على دكتوراه في التمثيل والغناء من قبل المركز الثقافي بلبنان.

دوت الخليج التفاصيل الكاملة لأزمة محمد رمضان مع منحة الدكتوراه الفخرية

شر محمد رمضان مجموعة صور حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعلق عيلها موجها الشكر لوزير الثقافة بألمانيا، فقال: “شكراً معالي وزير الثقافة اللبناني و السيد نقيب الموسيقيين و نقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل و الأداء الغنائي و شكراً المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي”.

الحصول على الشهادة الفخرية بمقابل 100 ألف دولار

وبعدها بلحظات علم موقع دوت الخليج القيمة الحقيقية للدكتوراة الفخرية التي حصل عليها الفنان محمد رمضان فى التمثيل والغناء ،حيث بلغت قيمة الحصول على الدكتوراة الفخرية من المركز الثقافي الالماني بلبنان ١٠٠ دولار ،وهي القيمة الفعلية للاشتراك فى المركز، إضافة إلى حصوله على لقب سفير الشباب العربي، وذلك أثناء تكريمه بلبنان بحضور وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين ونقيب المهن التمثيلية بلبنان.

ولكن كشف محمود الخطيب مدير المركز الثقافي الألماني، في أحد تصرحاتخ الصحفية أن الفنان محمد رمضان لم يدفع أي مبالغ مادية للمركز، والمركز كرّمه من نفسه، لما قدمه محمد رمضان من نجاحات كبيرة، خلال الفترة الأخيرة، وما هذه إلا تصريحات عارية تمامًا من الصحة.

هجوم شرس على محمد رمضان بعد منحه الدكتوراة بلبنان

وبعدما انتشرت أنباء استحقاق أي شخص الحصول على الدكتوراه الفخرية بمقابل مادي، بدأ متربصي محمد رمضان من السخرية منه عبر مواقع التواصل الإجتماعي مشيرين إلى أن المركز استغل جهل محمد رمضان للوصول للشهرة، اذ كتب أحدهم عبر تويتر: “هو استغل انه جاهل ومشتاق لأي شهاده ولعب ع الحته دي لو كان بيفهم كان عرف ان الدكتوراه الفخرية تمنحها الجامعات وليس الأشخاص ولا المكاتب البناني عامل صفحة بالألون عليها علم المانيا..نصب ع اللاسع رمضان ومنحه شهادة دكتوره فخريةوعليهاصورته ولهف منه المعلوم،ورمضان اللاسع شكره دكتوراةالهبل”.

وهاجم البعض الأخر رمضان لمجرد أنهم لا يعتبرونه مثال يحتذى به ليتم تكريمه أو حصوله على أي ألقاب مثل سفير الشباب أو غيرها فهو من وجهة نظره مثال يسيئ للفن ولا يجب الإفتخار به.

السفارة الألمانية بالقاهرة تتبرأ من الدكتوراه الفخرية لمحمد رمضان

ونفت السفارة الألمانية بالقاهرة اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علاقتها بما يسمي المركز الثقافي الألماني بلبنان، مضيفة”دائما نشعر بالإطراء لرؤية كم من الناس يحبون كلمة "ألمانية"، لكن ضع في اعتبارك أنه ليست كل المؤسسات أو الشركات التي تقدم أو تستخدم كلمة ألمانيا معتمدة وتابعة للحكومة الألمانية”.

وتابعت السفارة”لا علاقة بين الحكومة الألمانية وما يسمي بالمركز الثقافي الألماني بلبنان. إذا أردتم الحصول على أخبار ومعلومات موثقة حول ألمانيا وسياساتها الخارجية ومراكزها الثقافية الرسمية، قوموا بمتابعتنا ومتابعة معهد جوتة، والهيئة الألمانية للتبادل العلمى”.