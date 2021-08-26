/647351/قائمة-نارية-لـ-الزمالك-في-ختام-مواجهات-الدوري-أمام-البنك-الأهلي
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم استعدادا للقاء البنك الأهلي، المقرر له في التاسعة مساء غدا الجمعة باستاد بتروسبورت في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري.
وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:-
حراسة المرمى : محمد أبوجبل – محمد عواد
خط الدفاع : محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حازم إمام – حمزة المثلوثي
خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – أيمن حفني – محمود عبد الرازق شيكابالا
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قائمة نارية لـ الزمالك في ختام مواجهات الدوري أمام البنك الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.