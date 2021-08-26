/647347/مواجهات-نارية-نتيجة-قرعة-دوري-أبطال-أوروبا-نسخة-2022

أسفرت نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا 2021/2022، على مواجهات مرتقبه في دور المجموعات بالبطولة، والتي شهدة على تواجد مانشستر سيتي الإنجليزي في المجموعة الأولى مع الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل : المجموعة الأولى - مانشستر سيتي. - باريس سان جيرمان. - لايبزج. - كلوب بروج. المجموعة الثانية - أتليتكو مدريد. - ليفربول. - بورتو. - ميلان. المجموعة الثالثة - سبورتنج لشبونة. - بوروسيا دورتموند. - أياكس أمستردام. - بشيكتاش. المجموعة الرابعة - إنتر ميلان. - ريال مدريد. - شاختار دونيتسك. - شيريف تيراسبول. المجموعة الخامسة - بايرن ميونيخ. - برشلونة. - بنفيكا. - دينامو كييف. المجموعة السادسة - فياريال. - مانشستر يونايتد. - أتالانتا. - يونج بويز. المجموعة السابعة - ليل. - إشبيلية. - ساليزبورج. - فولفسبورج. المجموعة الثامنة - تشيلسي. - يوفنتوس. - زينت سان بطرسبرج. - مالمو.

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