توخيل يتوج بـ أفضل مدرب في أوروبا 2021

توج الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، بجائة أفضل مدرب في قارة أوروبا، لموسم 2020/2021، بعد التتويج بطولة دوري أبطال أوروبا، على غريمة الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل : توخيل تولى تدريب تشيلسي منتصف الموسم الماضي خلفا لـ فرانك لامبارد، لكنه لم يحتج إلا لـ 4 أشهر فقط كي يحسم الجائزة. المدرب الألماني قاد الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي في النهائي، فيما حصل على المركز الثاني بكأس الاتحاد الإنجليزي، واحتل المركز الثالث بالدوري. صاحب الـ47 توج بالجائزة لأول مرة في مسيرته التدريبية. وكان توخيل في منافسة على الجائزة مع روبيرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا الذي حصد لقب يورو 2020، وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الذي حصد لقب الدوري الإنجليزي، ووصيف دوري أبطال أوروبا.

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