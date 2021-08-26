الأهلي يعلن ضم بيرسي تاو رسمياً 4 مواسم.. فيديو وصور

أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي ضم الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي لمدة 4 مواسم ، وقال أمير توفيق أن الاهلي أنهى جميع إجراءات ضم اللاعب من ناديه ووقع على عقود انتقال للأهلي .

وحرض بيرسي تاو للقاهرة قبل ساعات واتفق على كافة الأمور الخاصة باستقراره في مصر، وسوف ينضم للتدريبات وفقًا للموعد الذي سوف يحدده موسيماني المدير الفني للفريق.

وأنهي الاهلي جميع إجراءات التعاقد مع اللاعب خلال اليومين الماضيين مع اللاعب والنادي الإنجليزي، وتم إلتقاط صور التوقيع وتجهيزها للإعلان.وكشف أمير توفيق،، في وقت سابق من اليوم عن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة. وأكد توفيق، أن النادي أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك في التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.

بيرسي تاو