التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بعد غلق الموقع بـ 72...

قال سيد عطا رئيس قطاع التعليم العالى والمشرف على مكتب التنسيق، إن إعلان نتيجة التنسيق بعد غلق موقع تسجيل الرغبات بـ 72 ساعة، وأن المرحلة الثانية سيتم إعلانها من وزير التعليم العالى فى مؤتمر صحفى والحد الأدنى والأعلى وبداية التنسيق ونهاية المرحلة.
وأضاف خلال مداخلة لبرنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سى، تقديم سارة حازم، أنه تم مد اليوم فرصة لطلبة المرحلة الأولى لتقديم التنسيق والذى بلغ عددهم 3500 طالب لم يقدموا فى المرحلة الأولى، وفرصة للطلاب التى قدمت أن تراجع الرغبات مرة أخرى.
وتابع أن عدد المتقدمين فى تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، بلغ حتى الآن 117 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2022.
وشدد رئيس قطاع التعليم العالى، على ضرورة انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الخميس فقط.
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