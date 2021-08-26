رسمياً.. جورجينيو يتوج بـ أفضل لاعب في أوروبا موسم 2021

/647343/رسميا-جورجينيو-يتوج-بـ-أفضل-لاعب-في-أوروبا-موسم-2021

حصد الإيطالي جورجينيو لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن موسم 2020/2021.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وعاش جورجينيو موسما مميزا للغاية على صعيد الألقاب الأوروبية، حيث توج مع البلوز بلقب دوري أبطال أوروبا، بالفوز في المباراة النهائية على حساب مانشستر سيتي بهدف نظيف، ثم فاز بالسوبر الأوروبي على حساب فياريال الإسباني بركلات الترجيح.

بطولات جورجينيو

أما على الصعيد الدولي، توج لاعب الوسط بلقب يورو 2020 المؤجلة من صيف العام الماضي مع منتخب إيطاليا، بالفوز على إنجلترا بركلات الترجيح.

وفاز جورجينيو بهذه الجائزة على حساب زميله نجولو كانتي، الفائز معه بدوري الأبطال والفائز بجائزة رجل المباراة في ذهاب وإياب نصف النهائي أمام ريال مدريد والنهائي أيضا أمام سيتي، والمتوج بجائزة أفضل لاعب وسط في الحفل ذاته.

منافس جورجينيو

أيضا جاء تتويج جورجينيو على حساب البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، بطل البريميرليج ووصيف دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن تشيلسي خرج بجائزتين على صعيد اللاعبين هما جائزتي لاعب الوسط لصالح كانتي واللاعب الأفضل لصالح جورجينيو، فيما أتت جائزة المدافع من نصيب مانشستر سيتي بفوز روبن دياز، بينما توج إيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند بجائزة أفضل مهاجم.