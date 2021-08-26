موسيماني يعقد محاضرة للاعبين بالفيديو استعداداً لمباراة أسوان

/647342/موسيماني-يعقد-محاضرة-للاعبين-بالفيديو-استعدادا-لمباراة-أسوان

عقد بيتسو موسماني المدير الفني للنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين بالفيديو قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس، استعدادا لخوض مباراة أسوان غدا في الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة أسوان غدا، وخاض الأهلي مرانه الختامي اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد أن استأنف الفريق تدريباته عقب الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس. وشهد مران الأهلي اليوم انتظام بدر بانون مدافع الفريق في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من آلام الأسنان التي أبعدته عن قائمة الفريق في مباراة الجونة التي أقيمت أمس الأول.

وحصل اللاعب خلال الأيام الماضية على بعض الأدوية التي ساعدته في التخلص من تورم الوجه نتيجة آلام الأسنان.

ومن المقرر أن يدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران الختامي استعدادا لمباراة أسوان المقرر إقامتها فى التاسعة مساء غداً الجمعة على استاد الأهلي we السلام، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي أعلن اليوم عن تعاقده مع كريم فؤاد مدافع فريق النجوم لمدة خمس سنوات. وقال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، إن كريم فؤاد وقع رسميا وتم إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع ناديه، وسوف ينضم اللاعب لتدريبات فريق الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما كشف أمير توفيق عن إتمام التعاقد رسميا مع الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة، بعد إنهاء الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية.

وأكد أمير توفيق أن ميكيسوني وصل للقاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك في التدريبات وفقا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتعافي بدر بانون من آلام الأسنان التي أبعدته عن قائمة الفريق في مباراة الجونة التي أقيمت أمس الأول.

وحصل اللاعب خلال الأيام الماضية على بعض الأدوية التي ساعدته في التخلص من تورم الوجه نتيجة آلام الأسنان.

يذكر ان الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران الختامي استعدادا لمباراة أسوان المقرر لها التاسعة مساء غداً الجمعة، على استاد الأهلي we السلام، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز.