/647341/حمدي-فتحي-يواصل-تدريباته-التأهيله-في-الجيم-تفاصيل

اكتفي حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء جلسة علاج طبيعي وتدريبات استشفائية في الجيم، للتخلص من إجهاد في العضلة الخلفية، وذلك على هامش المران الجماعي للفريق اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويواصل حمدي فتحي تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي للتخلص من آلام العضلة الخلفية التي شعر بها أثناء مباراة المصري ببطولة الدوري الممتاز، وأدت إلى استبداله بين الشوطين ثم خضع بعدها لفحوصات طبية.

وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني خفيف، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية لتنفيذ العديد من الجوانب الفنية والخططية.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة أسوان المقرر إقامتها في التاسعة مساء غد الجمعة على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة أسوان في التاسعة مساء غد الجمعة على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز.

نجح ميكوسوني مع فريق سيمبا التنزاني في الموسم الماضي في المشارة في 25 مباراة مع الفريق، ونجح في تسجيل 15 هدف.

أرقام ميكويسوني

قدم لويس ميكويسوني لصفوف هجوم فريقه الماضي في الموسم الماضي 9 أهداف، في العديد من المبارايات الحاسمة، وقد 21 فرصة محققه للفريق.

حل الموزمبيقي لويس ميكويسوني مع الفريق الجنوب إفريقي في 42 مراوغة ناجحه، ليحل وصف أكثر لاعبي القارة السمراء في موسم 2021 في نجاح المراوغات الناجحة.

دوري أبطال إفريقيا

لعب 8 مباريات

سجل 3 أهداف

بطولات محلية

وصيف دوري جنوب إفريقيا مع صن داونز 2018

وصيف الدوري الموزامبيقي للدرجة الأول مع سونجو 2019

حصد مرتين بطولة دوري كو بارا التنزاني مع سيمبا 2020 ، 2021

عقد ميكويسوني مع الأهلي

أعلن النادي الأهلي منذ لحظات عن صفقة الفريق الثانية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وهو لويس ميكويسوني لاعب خط وسط منتخب موزمبيق، قادم من نادي سيمبا التنزاني، بعقد قيمته 4 سنوات.

وجاءت صفقة الموزمبيقي رسمياً من النادي الأهلي بعد الإعلان عن صفقة الدولي المصري كريم فؤاد لاعب نادي النجوم، ولاعب المنتب الأولمبي.

الصفقة الأولى كريم فؤاد

أعلن النادي الأهلي وبشكل رسمي عن صفقة الدولي المصري كريم فؤاد مدافع فريق النجوم، لمدة خمسة سنوات.

ولعب كريم فؤاد 12 مباراة مع فريق النجوم في الدوري المصري بموسم 2018-2019 قبل أن ينتقل إلى إنبي لموسمين على سبيل الإعارة.

ويلعب كريم في إنبي منذ 2019 وخاض فؤاد 53 مباراة مع الفريق البترولي في مركزي الظهير الأيمن والأيسر وساهم في صناعة 6 أهداف.

ومثل منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

يخوض فريق النادي الأهلي مرانه الأخير عصر اليوم الخميس استعدادا لمواجهة فريق أسوان المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة من مساء غدًا الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز .

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير بقيادة بيتسو موسيماني في تمام الساعة الخامسة عصر اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا للمواجهة الغد أمام فريق أسوان.

وتذاع مباراة الأهلي وأسوان غداً على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.