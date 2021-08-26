بدر بانون ينتظم في تدريبات الأهلي.. تفاصيل

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انتضم بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات الفريق الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتعافي بدر بانون من آلام الأسنان التي أبعدته عن قائمة الفريق في مباراة الجونة التي أقيمت أمس الأول.

وحصل اللاعب خلال الأيام الماضية على بعض الأدوية التي ساعدته في التخلص من تورم الوجه نتيجة آلام الأسنان.

يذكر ان الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران الختامي استعدادا لمباراة أسوان المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الجمعة، على استاد الأهلي we السلام، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد أعلن اليوم عن التعاقد مع كريم فؤاد مدافع فريق النجوم لمدة خمس سنوات. وقال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، إن اللاعب وقع رسميا وتم إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع ناديه، وسوف ينضم كريم فؤاد لتدريبات فريق الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة. وكشف أمير توفيق، أيضا، عن إتمام التعاقد رسميا مع الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة.

وأكد توفيق أن الأهلي أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك في التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.