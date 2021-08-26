رسمياً.. نجولو كانتي أفضل خط وسط في أوروبا 2021

/647334/رسميا-نجولو-كانتي-أفضل-خط-وسط-في-أوروبا-2021

توج نجولو كانتي لاعب منتخب فرنسا و تشيلسي الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب وسط في أوروبا لعام 2021، وذلك خلال حفل جوائز الافضل الذي يقام على هامش إقامة مراسم قرعة مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2021/202، والتي ستقام في مركز مؤتمرات حليش في مدينة إسطنبول بتركيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وحصد نجولو كانتي جائزة أفضل خط وسط في أوروبا، وذلك بعد تألقه الكبير خلال الموسم الماضي في جميع البطولات . وجاءت قائمة قرعة دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا كالأتي: المجموعة الأولى مانشستر سيتي باريس سان جيرمان المجموعة الثانية أتليتكو مدريد. ليفربول. المجموعة الثالثة سبورتنج لشبونة. بوروسيا دورتموند. المجموعة الرابعة إنتر ميلان. ريال مدريد. المجموعة الخامسة بايرن ميونيخ. برشلونة. المجموعة السادسة فياريال. مانشستر يونايتد. المجموعة السابعة ليل. إشبيلية. المجموعة الثامنة تشيلسي. يوفنتوس.

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