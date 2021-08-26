رسمياً.. اتحاد الكرة يرسل خطابا للزمالك بشأن درع الدوري

/647332/رسميا-اتحاد-الكرة-يرسل-خطابا-للزمالك-بشأن-درع-الدوري

تلقى نادي الزمالك مساء اليوم الخميس، إخطارا رسمياً من اتحاد الكرة المصري بشأن تسليم بطولة درع الدوري للقلعة البيضاء، عقب نجاح الفريق في التتويج بالبطولة.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وقال الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق: “ الزمالك تلقى بالفعل إخطارا رسميا من قبل اتحاد الكرة ، يؤكد تسليم درع الدوري غدا عقب مباراة الفريق أمام البنك الأهلي”.

وأضاف : الإخطار وصل النادي عصر اليوم، وتم أخطار الجهاز الفني واللاعبين، بتسليم درع الدوري بعد لقاء البنك الأهلي بملعب بتروسبورت.

ويلتقي الزمالك مع البنك الأهلي غدا الجمعة باستاد بترسبورت بالتجمع الخامس، في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة بطولة الدوري الممتاز.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين خلال مران اليوم الخميس.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز وخوض مباراة البنك الأهلي بجدية بالرغم من حسم لقب الدوري، وختام الموسم بصورة جيدة تليق بااسم الزمالك وبطل المسابقة المحلية.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في اللقاء المقرر له غدا الجمعة باستاد بترسبورت في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز.

جدير بالذكر أن الزمالك توج رسميا بلقب الدوري بعد الفوز على الإنتاج الحربي في الجولة الماضية بهدفين دون رد.

كيف سخر «دونجا» من استبعاده عن قائمة المنتخب الوطني «صور»

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في تدريب اليوم الخميس استعدادا للقاء البنك الأهلي.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة بين اللاعبين في وسط الملعب شهدت حماسا من الجميع.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق بعد تدريب اليوم.

حقق الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز قبل نهاية منافساته بجولة وحيده، وذلك عقب الفوز على فريق الإنتاج الحربي بنتيجة بهدفين دون رد عن طريق أحمد سيد زيزو، وأشرف بن شرقي لينفرد الفارس الأبيض بصدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع جهازه المعاون في حضور أحمد شعبان المترجم خلال مران اليوم الأربعاء.

وتحدث المدير الفني مع جهازه المعاون حول الأمور الفنية والتدريبية التي سينفذها الفريق في مران اليوم استعدادا لمواجهة البنك الأهلي.

مواعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل على ستاد بتروسبورت في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز.

وطلب كارتيرون من اللاعبين التركيز في لقاء البنك الأهلي وانهاء الموسم بنتيجة إيجابية وعدم الإستهانة بعد حصد لقب البطولة.

تصريحات كارتيرون عقب التتويج بالدوري

أكد المدير الفني للزمالك في المؤتمر الصحفي عقب التتويج بالدوري الممتاز، أنه سعيد بأداء اللاعبين وإصرارهم على تحقيق الفوز في جميع المباريات.

وأضاف أنه سيمنح بعض اللاعبين راحة في مباراة البنك الأهلي المقبلة في الدوري، خاصة اللاعبين الدوليين الذين سينضمون لمنتخبات بلادهم للمشاركة في التصفيات المؤهلة للمونديال.

وأوضح كارتيرون أنه سعيد بالتواجد مع الزمالك ولا يفكر في الرحيل عن النادي، مضيفا أن الفريق يخطط للفوز ببطولة الكأس في الفترة المقبلة، وأكد على أن المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق إيجابي جدا ويقدم مردودا جيدا وفي كل مباراة يسجل أو يصنع هدفا.