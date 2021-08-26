/647331/أول-حارس-إفريقي-ميندي-يتوج-بالأفضل-في-أوروبا

حصد السنغالي إدوارد ميندي جائزة أفضل حارس في أوروبا لموسم 2020/ 2021 مع الفريق الإنجليزي تشيلسي، بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا عن الموسم المنقضي رفقة فريقه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حقق السنغالي إدوارد ميدني حارس مرمى فريق تشيلسي بطولة دوري أبطال اوروبا، كأول حارس إفريقي يحصد بطولة القارة العجوز على مدار تاريخها، وكأس السوبر الأوروبي.

أرقام ميندي

وساهم الحارس السنغالي في تتويج تشيلسي ببطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.

ميندي حافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات من أصل 12 مباراة خاضهم مع تشيلسي في دوري الأبطال خلال الموسم الماضي، في رقم قياسي سٌجل باسمه.

صاحب الـ29 عاما شارك مع تشيلسي في 45 مباراة خلال الموسم الماضي إجمالا. حافظ على نظافة شباكه في 30 لقاء منهم.

تصريحات ميندي بعد حصد الجائزة

وقال ميندي في كلمته المسجلة بعد حصد الجائزة: "أسف لعدم حضوري وحزين لذلك بسبب إجراءات فيروس كورونا الاحترازية".

وأضاف "سعيد بالجائزة وأهديها للنادي ومدرب الحراس واللاعبين. بدونهم ما كنت لأحصدها".

ميندي أتم "أهديها أيضا للمشجعين على دعهم، وأرجو أن أعيش لحظات سعيدة أخرى مع الجماهير هذا الموسم أيضا".

ميندي انضم لـ تشيلسي قبل بداية الموسم الماضي، قادما من صفوف موناكو الفرنسي.