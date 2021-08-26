/647330/الجهاز-الطبي-وقائد-منتخب-الدنمارك-يحصدون-جائزة-رئيس-الويفيا

قدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" جائزة رئيس الاتحاد، لـ الفريق الطبي لمنتخب الدنمارك وسيموني كاير وذلك بعد إنقاذهم لحياة كريستيان إريكسن لاعب خط وسط منتخب الدنمارك، ولاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أليكسندر شيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي تعليقا على تكريم الطاقم الطبي: "لدي الكثير من الاحترام للطاقم اللذين كانوا في أرض الملعب من أجل اسعاف إيركسين، لقد قاموا بعمل رائع".

وكان إريكسن بعث برسالة للفريق الطبي عبر الموقع الرسمي لليويفا قائلا: "لقد قمتم بعملا رائع وأنقذتم حياتي".

وتابع "شكر كبير أيضا لصديقي وقائد الفريق كاير، وجميع زملائي في المنتخب الدنماركي على الدعم الذي تلقيته يوم 12 يونيو وبعدها".