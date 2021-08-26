رسمياً..روبن دياز أفضل مدافع في أوروبا 2021

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

ونال دياز الجائزة بعد تألقه مع السيتي في الموسم الماضي، وبعد أن حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

المجموعة الأولى

مانشستر سيتي.

باريس سان جيرمان.

المجموعة الثانية

أتليتكو مدريد.

ليفربول.

المجموعة الثالثة

سبورتنج لشبونة.

بوروسيا دورتموند.

المجموعة الرابعة

إنتر ميلان.

ريال مدريد.

المجموعة الخامسة

بايرن ميونيخ.

برشلونة.

المجموعة السادسة

فياريال.

مانشستر يونايتد.

المجموعة السابعة

ليل.

إشبيلية.

المجموعة الثامنة

تشيلسي.

يوفنتوس.

نجح فريق مانشستر سيتى فى تحقيق الفو ز على نظيره فريق نورويتش سيتي وحصد نقاط المباراة الثلاث، فى المباراة التى أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز

وشهدت الدقيقة السابعة من عمر المباراة، تسجيل الهولندي تيم كرول حارس مرمى نوريتش، هدف تقدم السيتي بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 22، أضاف جاك جريليش الهدف الثاني للسيتي في المباراة وعزز مانشستر سيتي تقدمه بالهدف الثالث من ركلة ركنية في الدقيقة 64، بتسديدة للمدافع الاسباني المتقدم لأداء الدور الهجومي «إيميريك لابورت» بعد تلقيه تمريرة من مواطنه رودري. وشهدت الدقيقة 71 صناعة النجم البرازيلي جابريل جيسوس للهدف الرابع، والذي تكفل بتسجيله الدولي الانجليزي رحيم سترلينج بعد مشاركته كبديل في الدقيقة 61 محل فيران توريس ونجح الجزائرى رياض محرز فى تسجيل الهدف الخامس للسيتى فى مرمى نورويتش.

وشهد التشكيل عودة الظهير الإنجليزي كايل ووكر، والمهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس، بالإضافة إلى البرتغالي برناردو سيلفا رغم اقترابه من الرحيل، بينما يتواجد الجزائري رياض محرز على مقاعد البدلاء. وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون خط الدفاع: كايل ووكر – روبن دياز - أيميريك لابورت – جواو كانسيلو

خط الوسط: إلكاي جوندوجان – رودري – جاك جريليش

خط الهجوم: برناردو سيلفا – جابرييل جيسوس – فيران توريس

ينتهى عقد موريبا في يونيو 2022، ولم يوقع على عقد جديد حتى الآن ، وهو ماجعل الاعب محور حديث كثير من الصحف الأوروبية .

ولم تتضح الأمور حتى الآن، سواء بقبول اللاعب الرحيل لأي فريق هذا الصيف، أو الانتظار لسيتي الصيف القادم للحصول على مقابل مادي أكبر.