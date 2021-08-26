/647326/الحماية-المدنية-تسيطر-على-حريق-داخل-شقة-بالعمرانية

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الخميس، في السيطرة على حريق شب داخل شقة في العمرانية دون إي إصابات، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق داخل شقة في العمرانية

تفاصيل الحريق

ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء وأتضح نشوب الحريق بشقة بالدور الرابع، وأمكن محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة.

المعمل الجنائي

ونفذ رجال الدفاع المدني عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على غموض الحريق.

في وقت سباق،ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من قسم شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل مطعم بسوق الجملة للخضر والفواكه، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد.

وأكد مصدر عدم وقوع إي إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة وما تزال التحقيقات مستمرة حيث قررت النيابة ندب خبراء الادلة الجنائية لفحص مكان الحريق وبيان ملابسات الواقعة.