/647345/السفارة-الألمانية-بالقاهرة-تتبرأ-من-الدكتوراه-الفخرية-لمحد-رمضان-مركز-لبنان-ملوش-علاقة-بألمانيا

نفت السفارة الألمانية بالقاهرة اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علاقتها بما يسمي المركز الثقافي الألماني بلبنان، مضيفة”دائما نشعر بالإطراء لرؤية كم من الناس يحبون كلمة "ألمانية"، لكن ضع في اعتبارك أنه ليست كل المؤسسات أو الشركات التي تقدم أو تستخدم كلمة ألمانيا معتمدة وتابعة للحكومة الألمانية”.

دوت الخليج يرصد تبرأ السفارة الألمانية بالقاهرة بالدكتوراه الفخرية االتي حصل عليها محمد رمضان

السفارة الألمانية بالقاهرة ومحمد رمضان

وتابعت السفارة”لا علاقة بين الحكومة الألمانية وما يسمي بالمركز الثقافي الألماني بلبنان. إذا أردتم الحصول على أخبار ومعلومات موثقة حول ألمانيا وسياساتها الخارجية ومراكزها الثقافية الرسمية، قوموا بمتابعتنا ومتابعة معهد جوتة، والهيئة الألمانية للتبادل العلمى”.

أزمات محمد رمضان

وتجدر الإشارة إلى ان الفنان محمد رمضان حصل على لقب سفير الشباب العربي، فضلا عن منحه الدكتوراه الفخرية في التمثيل والغناء، من المركز الثقافي الألماني بلبنان، وذلك أثناء تكريمه بلبنان بحضور وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين ونقيب المهن التمثيلية بلبنان.

المركز الثقلفي الألماني بلبنان

نشر محمد رمضان مجموعة صور حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعلق عيلها: “شكراً معالي وزير الثقافة اللبناني و السيد نقيب الموسيقيين و نقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل و الأداء الغنائي و شكراً المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي”.

وكان سافر الفنان محمد رمضان صباح يوم أمس الأربعاء إلى مدينة بيروب بلبان بصحبة نجله علي، لحضور أحد الحفلات الهامة هناك، وشارك رمضان مجموعة من الصور والفيديوهات أثناء رحلته مع الجمهور، كما شارك جمهوره بصورة جديدة له بصحبة نجله علي، أثناء سفرهما إلى لبنان، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام وظهر في الصور داخل الطائرة، وهو يداعب نجله، وعلق عليها قائلًا: “مع ابني وصاحبي علي محمد رمضان إلى بيروت، ربنا يحفظ أبنائنا جميعًا”.