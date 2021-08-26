الحكومة تتابع جهود تدريب الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة

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دوت الخليج يرصد تفاصيل جهود تدريب الموظفين للانتقال للعاصمة الادارية الجديدة

برامج التدريب

وأكد رئيس الوزراء استمرار هذه البرامج التدريبية التي يتم منحها للموظفين المرشح انتقالهم للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة، للوصول إلى مستوى عال من الكفاءة والمهارة لموظفي الجهاز الإداري للدولة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي, رئيس الجمهورية، بالنهوض بمستوى الجهاز الإداري، مشيدًا بتنوع البرامج التدريبية التي يتم منحها للموظفين لتشمل مجالات عديدة.

انتقال الموظفين للعاصمة الادارية الجديدة

وقال الدكتور صالح الشيخ: يواصل الجهاز أعمال تدريب الموظفين على حزمة برامج أساسيات، والتي تنفذها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك مع الالتزام بتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم تدريب 30 ألفا و669 موظفا، وذلك بالتوازي مع مواصلة التدريب على حزم برامج الجدارات، مثل: إدارة الوقت، واتخاذ القرار، وإدارة الضغوط، وتحمل المسئولية، والثبات الانفعالي، مشيرا إلى أن الجهاز انتهى من تدريب 28 ألفا و 392 موظفا، وبدأ في التدريب على حزم البرامج التخصصية والتي تنفذ مع الجهات المعنية، حيث تم تدريب 5 آلاف و 68 موظفا على عدة برامج تخصصية منها الشئون المالية، والتعاقدات الحكومية ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية، وبرامج التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المشروعات والمتابعة والتقييم، ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبرامج المراسم والبروتوكولات، والسكرتارية التنفيذية بالتعاون مع وزارة الخارجية، ممثلة في معهد الدراسات الدبلوماسية، وبرامج إدارة الأزمات، وخدمة المواطنين بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وفيما يتعلق بحزمة برامج التطبيقات، أشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن إدارة النظم بالقوات المسلحة تقوم بتنفيذها من خلال تدريب عملي على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المقرر تعميمها في العاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يكون الموظفون المنتقلون على دراية كاملة قبل الانتقال بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج، لافتا إلى الانتهاء من تدريب 1200 موظف حتى الآن. كما تابع رئيس الوزراء موقف تخصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية والراغبين في الحصول على وحدات سكنية، والخطوات التنفيذية للتخصيص، وتم تكليف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بوضع الشروط اللازمة لاختيار المستفيدين، حيث يعمل الجهاز حاليا على إعداد تطبيق إلكتروني (إبلكيشين) لاستخدامه في عملية اختيار المستفيدين، كما كلف رئيس الوزراء بالانتهاء من كل هذه الاجراءات فى موعد أقصاه 3 أشهر. وفيما يتعلق بالمسابقات المركزية، استعرض رئيس الوزراء التقرير الذي عرضه الدكتور صالح الشيخ بشأن تنفيذ الجهاز لأول مسابقة مركزية منذ إقرار قانون الخدمة المدنية، حيث أكد رئيس الوزراء على أنه من حق المؤسسات الحكومية أن توظف أفضل الكفاءات الموجودة في سوق العمل الراغبة في التقدم للوظائف الحكومية، كما أن استخدام منظومة مركز تقييم القدرات والمسابقات، التابع للجهاز في عملية التقييم, يضمن توافر كافة متطلبات العدالة والنزاهة في اختبار المتقدمين. وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز بدأ في تقييم 8 آلاف و 611 متقدما لشغل 238 وظيفة مهندس بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة للتخصصات "ميكانيكا، كهرباء، مدنى، اتصالات، و حاسب آلى" بالمستوى الوظيفي الثالث "ج" بوزارة الموارد المائية والري، لافتا إلى أن أعمال التقييم التي تنفذ بمركز تقييم القدرات والمسابقات بشكل إلكتروني بدءا من دخول الممتحن وحتى ظهور النتيجة دون أدنى تدخل بشري، بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف. كما أكد الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز كان قد أعلن عن هذه المسابقة قبل فتح باب التقدم لها بـ 15 يوما حتى يتمكن الراغبون في التقدم من تجهيز المستندات المطلوبة، حيث تم فتح باب التقدم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 5 أغسطس 2021. وفي سياق آخر، ناقش الدكتور مصطفى مدبولي ملف إعادة هيكلة الوزارات والجهات، وكذا موقف تسكين الموظفين على الهياكل الجديدة، مؤكدا أنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع الوزراء لمتابعة عملية التسكين. #رئاسة_مجلس_الوزراء