نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن المخالفات برقم اللوحة من أفضل الخدمات المرورية الإلكترونية التي وفرتها الحكومة المصرية للمواطنين وذلك بغرض تقليل التزاحم وتوفير الوقت والجهد والمال، حيث تستطيع الاستعلام عن المخالفات المرورية ودفع الغرامات والكثير من أمور المرور الأخرى عن طريق الإنترنت، ولكن يوجد الكثير من الأفراد لا يعرف كيفية عمل الاستعلام عن المخالفات عبر الإنترنت وهذا ما سنقوم بتوضيحه اليوم بالتفصيل.

الاستعلام عن المخالفات برقم اللوحة

تقوم شرطة المرور بتسجيل المخالفات على الأفراد وذلك بسبب قيامهم بأحد الأشياء الآتية:

أن يتحدث الفرد في الهاتف أثناء قيادة السيارة.

أن يسوق الفرد بدون الحصول على رخصة قيادة رسمية من المرور.

في حالة أن يسوق الفرد في الاتجاه المعاكس للطريق.

أن يسوق الفرد بدون ربط حزام الأمان.

أن يقف السائق في الأماكن المحظورة.

خطوات عمل استعلام عن المخالفات برقم اللوحة

للاستعلام عن المخالفات برقم اللوحة لابد من اتباع الخطوات التالية:

قم بالضغط على هذا الرابط للدخول إلى موقع بوابة الحكومة.

حدد نوع لوحة السيارة الخاصة بك من حيث مكونات اللوحة هل هي حرف فقط أم أرقام وحروف.

قم بإدخال بيانات اللوحة بطريقة صحيحة.

قم بالضغط على كلمة إجمالي المخالفات وستظهر لك قيمة المخالفات أو ربما لا يكون لديك مخالفات.

الاستعلام عن المخالفات برقم اللوحة عبر تطبيق مخالفاتي

هناك طريقة أخرى تمكنك من عمل استعلام عن المخالفات برقم البطاقة عن طريق تطبيق مخالفاتي، وتتمثل فيما يلي:

تحميل تطبيق مخالفاتي أولاً على الهاتف.

افتح التطبيق وحدد نوع الرخصة.

أدخل بيانات الرخصة ثم أنقر على كلمة كشف إجمالي المخالفات وستظهر قيمة المخالفات ولكن ننصح باستخدام الطريقة الأولى حيث أنها الأفضل.

ومن الجدير بالذكر في هذا الموضوع أن الحكومة وفرت خدمة سداد المخالفات عن طريق الإنترنت عبر الخدمة الإلكترونية فوري، أو يمكن استخدام البطاقات الائتمانية، أو باستخدام المحافظ الإلكترونية، أو من خلال استخدام تطبيق مخالفاتي، أو من خلال البريد الإلكتروني والذهاب إلي أقرب مكان مناسب لك، ثم إجراء عملية الدفع، وهذه كانت أسهل طريقة يمكن من خلالها معرفة المخالفات برقم اللوحة وطريقة سدادها.