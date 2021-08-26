تعرف على القرعة الكاملة لدور المجموعات فى دورى أبطال أوروبا

أسفرت قرعة مرحلة مجموعات دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى 2021 - 2022، التى أقيمت مساء اليوم الخميس فى مدينة اسطنبول التركية عن مجموعات قوية، من خلال مواجهات من العيار الثقيل فى هذا الدور.

ويلعب النجم المصرى محمد صلاح مع ليفربول ضمن منافسات المجموعة الثانية، فيما يخوض النجم الأخر عمر مرموش مع فولفسبورج الألمانى ضمن منافسات المجموعة السابعة. وجاءت نتائج قرعة مرحلة مجموعات دورى أبطال أوروبا على النحو التالى:



المجموعة الأولى: مانشستر سيتي – باريس سان جيرمان – لايبزيج – كلوب بروج

المجموعة الثانية: أتلتيكو مدريد – ليفربول – بورتو – ميلان

المجموعة الثالثة: سبورتنج لشبونة – بوروسيا دورتموند – أياكس الهولندي – بشكتاش التركى

المجموعة الرابعة: إنتر ميلان – ريال مدريد – شاختار – شيريف المولدوفى

المجموعة الخامسة: بايرن ميونخ – برشلونة – بنفيكا – دينامو كييف الأوكرانى

المجموعة السادسة: فياريال – مانشستر يونايتد – أتالانتا الإيطالي – يونج بويز السويسرى.

المجموعة السابعة: ليل الفرنسي – إشبيلية – سالزبورج النمساوى – فولفسبورج الالمانى.

المجموعة الثامنة: تشيلسي – يوفنتوس – زينيت الروسى – مالمو السويدى

قرعة مجموعات دورى ابطال اوروبا

وكان تشيلسي الإنجليزي قد توج بالنسخة الأخيرة من دورى أبطال أوروبا، بعد تغلبه على مانشستر سيتي فى المباراة النهائية بهدف نظيف.

ويعد ريال مدريد الإسباني صاحب الرقم القياسي فى التتويج بلقب دورى الأبطال برصيد 13 لقبا، وكان أخرهم فى نسخة عام 2018. وجاءت مواعيد مباريات دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا، كالتالى..

14/15 سبتمبر 2021، مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

28/29 سبتمبر 2021، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

19/20 أكتوبر 2021، مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

2/3 نوفمبر 2021، مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

23/24 نوفمبر 2021، مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

7/8 ديسمبر 2021، مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات.