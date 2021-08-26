مدبولى يتابع جهود تدريب الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية  

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فى اجتماع مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، جهود تدريب الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.





وأكد رئيس الوزراء استمرار هذه البرامج التدريبية التى يتم منحها للموظفين المرشح انتقالهم للعمل فى العاصمة الإدارية الجديدة، للوصول إلى مستوى عال من الكفاءة والمهارة لموظفى الجهاز الإدارى للدولة، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالنهوض بمستوى الجهاز الإدارى، مشيدًا بتنوع البرامج التدريبية التى يتم منحها للموظفين لتشمل مجالات عديدة.

وقال الدكتور صالح الشيخ، إن الجهاز يواصل أعمال تدريب الموظفين على حزمة برامج أساسيات، والتى تنفذها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك مع الالتزام بتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم تدريب 30 ألفا و669 موظفا، وذلك بالتوازى مع مواصلة التدريب على حزم برامج الجدارات، مثل: إدارة الوقت، واتخاذ القرار، وإدارة الضغوط، وتحمل المسئولية، والثبات الانفعالى، مشيرا إلى أن الجهاز انتهى من تدريب 28 ألفا و392 موظفا، وبدأ فى التدريب على حزم البرامج التخصصية والتى تنفذ مع الجهات المعنية، حيث تم تدريب 5 آلاف و68 موظفا على عدة برامج تخصصية منها الشؤون المالية، والتعاقدات الحكومية ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية، وبرامج التخطيط الاستراتيجى، وإدارة المشروعات والمتابعة والتقييم، ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبرامج المراسم والبروتوكولات، والسكرتارية التنفيذية بالتعاون مع وزارة الخارجية، ممثلة فى معهد الدراسات الدبلوماسية، وبرامج إدارة الأزمات، وخدمة المواطنين بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وفيما يتعلق بحزمة برامج التطبيقات، أشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إلى أن إدارة النظم بالقوات المسلحة تقوم بتنفيذها من خلال تدريب عملى على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المقرر تعميمها فى العاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يكون الموظفون المنتقلون على دراية كاملة قبل الانتقال بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج، لافتا إلى الانتهاء من تدريب 1.200 موظف حتى الآن.

كما تابع رئيس الوزراء موقف تخصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية والراغبين فى الحصول على وحدات سكنية، والخطوات التنفيذية للتخصيص، وتم تكليف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بوضع الشروط اللازمة لاختيار المستفيدين، حيث يعمل الجهاز حاليا على إعداد تطبيق إلكترونى "إبلكيشين" لاستخدامه فى عملية اختيار المستفيدين، كما كلف رئيس الوزراء بالانتهاء من كل هذه الاجراءات فى موعد أقصاه 3 أشهر.

وفيما يتعلق بالمسابقات المركزية، استعرض رئيس الوزراء التقرير الذى عرضه الدكتور صالح الشيخ بشأن تنفيذ الجهاز لأول مسابقة مركزية منذ إقرار قانون الخدمة المدنية، حيث أكد رئيس الوزراء على أنه من حق المؤسسات الحكومية أن توظف أفضل الكفاءات الموجودة فى سوق العمل الراغبة فى التقدم للوظائف الحكومية، كما أن استخدام منظومة مركز تقييم القدرات والمسابقات، التابع للجهاز فى عملية التقييم, يضمن توافر كافة متطلبات العدالة والنزاهة فى اختبار المتقدمين.

وفى هذا الصدد، أوضح الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز بدأ فى تقييم 8 آلاف و611 متقدما لشغل 238 وظيفة مهندس بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة للتخصصات "ميكانيكا، كهرباء، مدنى، اتصالات، وحاسب آلى" بالمستوى الوظيفى الثالث "ج" بوزارة الموارد المائية والرى، لافتًا إلى أن أعمال التقييم التى تنفذ بمركز تقييم القدرات والمسابقات بشكل إلكترونى بدءًا من دخول الممتحن وحتى ظهور النتيجة دون أدنى تدخل بشرى، بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص فى التوظيف.

كما أكد الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز كان قد أعلن عن هذه المسابقة قبل فتح باب التقدم لها بـ 15 يوما حتى يتمكن الراغبون فى التقدم من تجهيز المستندات المطلوبة، حيث تم فتح باب التقدم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 5 أغسطس 2021.

وفى سياق آخر، ناقش الدكتور مصطفى مدبولى ملف إعادة هيكلة الوزارات والجهات، وكذا موقف تسكين الموظفين على الهياكل الجديدة، مؤكدا أنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع الوزراء لمتابعة عملية التسكين.