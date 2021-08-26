نائب محافظ الإسكندرية يتابع مستجدات تقنين أوضاع واضعى اليد على أملاك الدولة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، اجتماعًا مع لجنة استرداد أراضى أملاك الدولة، للوقوف على أداء المنظومة ومناقشة تحديات العمل بمنظومة تقنين أوضاع واضعى اليد على أملاك الدولة وفقًا لأحكام القانون رقم 144لسنة 2017.





جاء ذلك بحضور اللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، واللواء وائل سعدة المشرف على منظومة استرداد أراضى الدولة بوزارة التنمية المحلية، ومسؤولى لجان التقنين بالأحياء. وجرى خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات الخاصة بموقف طلبات التقنين المقدمة بمحافظة الإسكندرية وما تم فحصه وتذليل جميع المعوقات لإنهاء مراحل التقنين وفقاً للقانون. ووجه نائب المحافظ جميع المعنيين باتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة بين كل الجهات المعنية لسرعة إنجاز إجراءات التقنين وسداد المستحقات المقررة عن هذه الأراضى.

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