إقبال طلاب الثانوية العامة على المشاركة فى اليوم المفتوح بالجامعة اليابانية

جدة - نرمين السيد - شهد اليوم المفتوح الخامس الذى نظمته الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إقبال كبير من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام للمشاركة فيه للتعرف على مميزات النموذج اليابانى فى التعليم الذى تطبيقه الجامعة.





ورحب الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة ‏للشؤون الأكاديمية والتعليم الثانوية بالطلاب وأولياء الأمور، وألقى محاضرة تناول فيها التعريف بالجامعة اليابانية التى تم تأسيسها بالشراكة ‏بين الحكومة المصرية والحكومة اليابانية. وأوضح أن فلسفة إنشاء الجامعة هى استخدام نظم التعليم والمفاهيم الأكاديمية اليابانية التى تقوم على الطرق المعملية فى التعلم، والتعلم القائم على إنجاز المشروعات البحثية. وأشاد ‏نائب رئيس الجامعة، بالإقبال المتزايد من طلاب الثانوية العامة على المشاركة فى اليوم المفتوح الخامس الذى نظمته الجامعة بمقرها ‏فى مدينة برج العرب هذا الأسبوع. وأوضح ‏أن الفرصة مازالت سانحة أمام الطلاب للمشاركة فى فعاليات اليوم المفتوح الذى سيتم تنظيمه مرتين خلال ‏الأسبوعين المقبلين. وتضمن برنامج اليوم المفتوح التعريف بالكليات وشروط الالتحاق بالجامعة، وتعريف الطلاب على بعض الأنشطة والتجارب الاكاديمية وتنظيم لقاء لهم مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

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