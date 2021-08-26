صور.. المصريين الأحرار ينظم زيارة توعوية لمتحف السويس القومى

ويعد متحف السويس القومى، أحد أجمل وأهم المتاحف الأثرية القومية فى مصر، حيث يضم آثارا فرعونية ابتداء من عصر ما قبل الأسرات وآثار الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة الفرعونية، وصولا إلى العصر اليونانى الرومانى والإسلامى، منتهيا بالعصر الحديث حتى عهد إسماعيل باشا، وافتتاح قناة السويس فى تسلسل زمنى رائع.
وخلال الزيارة شرح الخبير والمرشد السياحى سليم منير، مسؤول لجنة السياحة بأمانة الحزب فى السويس، معالم المتحف الذى يضم عدة قاعات للعرض، تحوى مجموعة التماثيل الحجرية والبرونزية لبعض ملوك مصر القديمة والنقوش الجدارية، فضلا عن نماذج لمراكب خشبية ترجع للدولة الوسطى والعديد من الأوانى الفخارية والحلى والأسلحة التى ترجع لمختلف العصور وبعض المسارح وشواهد القبور من العصر اليونانى وقطع أثرية وأيقونات من العصر القبطى وبعض القطع التى ترجع للعصر الإسلامى، ومنها المشربيات والمشكاوات الزجاجية ومجموعة من الخزف ذى البريق المعدنى فضلا عن المحمل، حيث كانت السويس تشهد نشاطا دينيا موسميا، باعتبارها المحطة الرئيسية للحجاج المصريين المسلمين.
واستمتع الزائرون بالقطع الأثرية الفريدة التى تحكى التاريخ المصرى كله، خاصة تاريخ مدينة الأبطال مدينة السويس وتاريخ قناة السويس على مر هذه العصور، بدءا من عصر الملك سنوسرت الثالث أول من حفر قناة تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، عن طريق النيل منتهى بعصر إسماعيل باشا، وافتتاح قناة السويس التى تربط بين البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.
وفى نهاية الرحلة وجه مسؤول لجنة السياحة للحزب بمحافظة السويس، دعوة للجميع لتنشيط السياحة الداخلية، والتشديد على أهمية معرفة تاريخنا وحضارتنا المصرية، وهى أهم الحضارات فى العالم، وقد استمتع الزائرون بالقطع الأثرية الفريدة التى تحكى هذا التاريخ العظيم.
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