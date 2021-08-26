/647306/محمد-عبد-القوي-يتقدم-بطلب-إحاطة-لإعادة-تشغيل-مكتب-تصديقات-الخارجية-بالفيوم

تقدم النائب محمد محمود عبدالقوي، عضو مجلس النواب بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، بطلب إحاطة إلى وزيري الخارجية والتنمية المحلية، لإعادة تشغيل مكتب التصديقات والخدمات القنصلية في الفيوم، لاستقبال طلبات المواطنين بالتصديق على الأوراق و الشهادات من وزارة الخارجية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل طلب احاطة بشأن تشغيل مكتب تصديقات الخارجية بالفيوم

مكتب تصديقات الخارجية بالفيوم

وأرجع النائب سبب الإغلاق إلى خلاف جدلي بين وزارة الخارجية والمحافظة التي تتبع وزارة التنمية المحلية، ولكل منهم مخصصات مالية وميزانيات، فبعد افتتاح المكتب أرسلت الخارجية مندوب لها يتولى إدارة المكتب ويقوم بتدريب موظفي الديوان المنتدبين ثم طالبت بعد ذلك المحافظة بتخصيص شقة سكنية مجهزة الأثاث لإقامة المندوب وأسرته بها بالفيوم، في حين ترى وزارة التنمية المحلية على الإطلاق فالخارجية مسئولة عن كفالة مكاتبها وموظفيها.

القنصلية المصرية

وأوضح عبدالقوي، أن مكتب التصديقات والخدمات القنصلية في الفيوم، تم افتتاحه منذ 5 أعوام خلال العيد القومي للمحافظة في مارس من عام 2016، وقدّم المكتب خدماته للمواطنين لمدة 3 أشهر فقط، نتيجة لأسباب جدلية بين وزارتي التنمية المحلية والخارجية.

وأشار إلى أن إعادة تشغيل مكتب التصديقات من شأنه أن يوفر الكثير على أبناء محافظة الفيوم، الذين يعانون يوميًا لاعتماد أوراقهم في القاهرة أو بني سويف، وهو ما يكبدهم مشقة السفر والنفقات والوقت.

وطالب النائب محمد محمود عبدالقوي، وزارة الخارجية بسرعة حل العقبات التي تحول دون إعادة تشغيل مكتب التصديقات من جديدة حتى يتسنى تقديم خدماته للمواطنين.