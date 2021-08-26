/647302/الصفقة-الثالثة-الأهلي-يعلن-رسميا-التعاقد-مع-بيرسي-تاو

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب فريق برياتون الإنجليزي، وذلك بعد وصول اللاعب القاهرة وإتمام كافة تفاصيل التعاقد.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل التعاقد:

نجح أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، في إتمام التعاقد رسميًا مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو، وذلك بعد نجاح المفاوضات مع نادي برايتون الإنجليزي خلال الفترة السابقة.

وكشف مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسميًا مع بيرسي تاو، وأكد أن الأهلي أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة ووقع على كافة الأوراق اللازمة.

ومن المفترض أن يشارك اللاعب يف التدريبات خلال الفترة القادمة، استعدادا للمشاركة مع الفريق بداية من الموسم الجديد.

يخوض فريق النادي الأهلي مرانه الأخير عصر اليوم الخميس استعدادا لمواجهة فريق أسوان المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة من مساء غدًا الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مران الأهلي

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير بقيادة بيتسو موسيماني في تمام الساعة الخامسة عصر اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا للمواجهة الغد أمام فريق أسوان.

وتذاع مباراة الأهلي وأسوان غداً على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 73 نقطة جمعها من خوض 33 مباراة حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر مباراتين فقط.

بينما يحتل فريق أسوان المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة جمعها من حوض 33 مباراة حيث فاز في ست مباريات وتعادل في تسع مباريات أخرى وخسر 18 مباراة ، وتأكد هبوطه رسميًا إلى دوري القسم الثاني في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن نادى الزمالك توج رسمياً بلقب الدوري الممتاز للموسم الحالي للمرة 13 في تاريخه، بعد فوزه على فريق الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري المصري .

انهى النادي الأهلي إجراءت التعاقد مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو،لاعب بيرايتون الإنجليزي، لمدة ٣ سنوات قبل أن يرتدى اللاعب قميص المارد الأحمر منذ دقائق.

وحصل النادي الأهلي على توقيع اللاعب بشكل رسمي قبل أن يقوم بتسجيل فيديو دعائي من ملعب مختار التتش في الجزيرة من أجل الإعلان الرسمي عن الصفقة.