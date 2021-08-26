خالد سرحان ساخرا من محمد رمضان «حصلت على الدكتوراة من الجامعة الألمانية لمكافحة الفئران»

نشر خالد سرحان صورة ساخرة له من أحد أعماله الدرامية، وعلق عليها ساخرا: “الحمدلله حصلت على الدكتوراه الفخرية من الجامعة الألمانية لمكافحة الفئران والحشرات”.

الجدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان، نشر مجموعة صور حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعلق عيلها: “شكراً معالي وزير الثقافة اللبناني و السيد نقيب الموسيقيين و نقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل و الأداء الغنائي و شكراً المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي”.

واستقبل عدد كبير من الجمهور هذه الأنباء بسخرية عريمة على الفنان محمد رمضان خاصة بعدما علم بعضهم بأنه يمكن الحصول على الدكتوراه الفخرية من خلال دفع رسوم سنوية تقد بـ100 دولار للمركز الثقافي الالماني، مشيرين إلى أن المركز استغل جهل محمد رمضان للوصول للشهرة.

محمد رمضان يتألق بأغنيته الجديدة«على الله»

ومن ناحية أخرى طرح الفنان محمد رمضان، عصر الأربعاء أحدث أغنياته التي تحمل اسم «على الله»، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب واستطاعت الأغنية في ساعات أن تحقق أرقاما قياسية من المشاهدات، اذ تصدرت الأغنية تريند رقم 3 على موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد أن حصدت خلال 18 ساعة المليون الأول من عدد المشاهدات، وهذا يعد رقم جيد للغاية، وكانت قد حصدت في بداية طرحها تريند رقم 1 على اليوتيوب.

كلمات أغنية «على الله» لمحمد رمضان

وتقول كلمات أغنية «على الله» : “على الله على الله أنا ماشي فيها كدا على الله، أحب أجيبها وهي طايرة أخش في الحيطة أوقعها، هاتلي شلة وهسمعها انتوا هلس خيش وقش بضاعة بايظة هنرجعها.. أنا الحقيقي دي الحقيقة، على المزيكا لساني أطول من برج إيفل، حطيت على الوحش عديت الليفيل، أنا كابوسك Egyptian eagle، أنت شغلتي لو مبسوط اخليك تتقفل، منا ماشي على الله، على الله على الله، أنا ماشي فيها كدا على الله، على الله على الله، مالقتش منافس ليا قولت أنافس نفسي، ماحدش بيملى عيني.. دايما بشغل ماتشغلشي، مين فيكوا بيا محلمش، مين فيكوا شافني ماقلدش، بتفكر فيا ماتكدبشي، مين فيكوا جالي وماخسرش”.