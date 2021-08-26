«لـ 9 سبتمبر»..تأجيل طلب الفنان أحمد عز بنقل توأم زينة لمدرسة أخرى

/647299/لـ-9-سبتمبرتأجيل-طلب-الفنان-أحمد-عز-بنقل-توأم-زينة-لمدرسة-أخرى

أمرت محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز والتي يطالب فيها بتحويل توأم زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى، إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تأجيل الطلب المقدم من الفنان الفنان أحمد عز

محكمة استئناف القاهرة

كانت محكمة استئناف القاهرة قضت سابقا، بتأييد حكم أول درجة في قضية إلزام الفنان أحمد عز بتأدية ما يقرب من 700 ألف جنيه مصري لطفليه كمصروفات مدرسية للتوأم.

وفي سياق اخر، قضت محكمة أسرة مدينة نصر ،بإلزامه بدفع 42 ألفًا و350 جنيهًا مصريًا، قيمة مصروفات الانتقال عبر الأتوبيس المدرسي، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وأقامت الفنانة زينة، دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر عز عن الأعمال الفنية والحملات الإعلانية التي يقوم بها وسياراته وممتلكاته العقارية.

وقضت، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لابنيه زين الدين وعز الدين، من الفنانة زينة إلا أنه تم الاستئناف على الحكم.

محكمة الأسرة مدينة نصر

وقضت محكمة الأسرة بمدينة نصر في 11 يونيو 2020 برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والتي طالب فيها بالإشراف التعليمي على طفليه من الفنانة زينة ونقلهما إلى مدرسة أخرى.

وفي يناير 2018، قضت محكمة الأسرة بخلع الفنانة زينة من الفنان أحمد عز، كما ألزمته بدفع 29 ألف جنيه إسترليني مصروفات دراسية لنجليه.