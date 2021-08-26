«فيديو وصور».. الصفقة الثانية: الأهلي يعلن رسمياً ضم «ميكويسوني»

/647296/فيديو-وصور-الصفقة-الثانية-الأهلي-يعلن-رسميا-ضم-ميكويسوني

أعلن النادي الأهلي منذ لحظات عن صفقة الفريق الثانية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وهو لويس ميكويسوني لاعب خط وسط منتخب موزمبيق، قادم من نادي سيمبا التنزاني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت صفقة الموزمبيقي رسمياً من النادي الأهلي بعد الإعلان عن صفقة الدولي المصري كريم فؤاد لاعب نادي النجوم، ولاعب المنتب الأولمبي.

الصفقة الأولى كريم فؤاد

أعلن النادي الأهلي وبشكل رسمي عن صفقة الدولي المصري كريم فؤاد مدافع فريق النجوم، لمدة خمسة سنوات.

ولعب كريم فؤاد 12 مباراة مع فريق النجوم في الدوري المصري بموسم 2018-2019 قبل أن ينتقل إلى إنبي لموسمين على سبيل الإعارة.

ويلعب كريم في إنبي منذ 2019 وخاض فؤاد 53 مباراة مع الفريق البترولي في مركزي الظهير الأيمن والأيسر وساهم في صناعة 6 أهداف.

ومثل منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

يخوض فريق النادي الأهلي مرانه الأخير عصر اليوم الخميس استعدادا لمواجهة فريق أسوان المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة من مساء غدًا الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز .

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير بقيادة بيتسو موسيماني في تمام الساعة الخامسة عصر اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا للمواجهة الغد أمام فريق أسوان.

وتذاع مباراة الأهلي وأسوان غداً على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.

موقف الفريقين في الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 73 نقطة جمعها من خوض 33 مباراة حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر مباراتين فقط.

بينما يحتل فريق أسوان المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة جمعها من حوض 33 مباراة حيث فاز في ست مباريات وتعادل في تسع مباريات أخرى وخسر 18 مباراة ، وتأكد هبوطه رسميًا إلى دوري القسم الثاني في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن نادى الزمالك توج رسمياً بلقب الدوري الممتاز للموسم الحالي للمرة 13 في تاريخه، بعد فوزه على فريق الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري المصري .