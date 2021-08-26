إصابة 3 جنود أمريكيين بتفجير مطار كابول

وقع انفجار في محيط مطار حامد كرزاى الدولى في العاصمة الأفغانية كابول، الخميس، بعد أيام من تحذيرات أمريكية وبريطانية بشأن معلومات استخبارتية، مؤكدة عن تخطيط تنظيم داعش - خراسان لشن هجمات ضد حشود الناس في خارج المطار. وقد أصيب 3 جنود أمريكيين بتفجير مطار كابول.

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جدير بالذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية كانت قد أعلنت "البنتاجون" في نبأ عاجل، عن وقوع انفجار في محيط مطار كابول بأفغانستان.

وقال المتحدث باسم البنتاجون على حسابه بموقع "تويتر"، إن عدد ضحايا الانفجار في محيط مطار كابول غير واضح في هذا التوقيت.

وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها دعوا رعاياهم إلى الابتعاد بأسرع ما يمكن عن مطار كابول بسبب أخطار "إرهابية"، في وقت لا يزال آلاف الأشخاص محتشدين عند مداخله ومحيطه على أمل الفرار من أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على البلد.

وأصدرت السفارة الأمريكية لدى أفغانستان، تحذيرًا عاجلاً للأمريكيين المتواجدين في مطار كابول العاصمة.

وقالت السفارة في بيان لها: "ننصح الرعايا الأمريكيين بعدم التوجه إلى مطار كابول في الوقت الراهن وبمغادرة المطار على الفور".

كما أصدرت أستراليا وبريطانيا تحذيرات مماثلة، مطالبة بالابتعاد عن مطار كابول بسبب "خطر كبير جدا بوقوع اعتداء إرهابي".

ووردت هذه التحذيرات بعد تأكيد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن طالبان تعهدت السماح للأمريكيين والمواطنين الأفغان المعرّضين للخطر بالمغادرة بعد انسحاب القوات الأمريكية في 31 أغسطس.

وأكد وزير القوات المسلحة البريطاني، جيمس هيبي، أن هناك معلومات استخبارية إضافية أكثر تأكيدًا عن هجوم إرهابي وشيك على مطار كابول بالعاصمة الأفغانية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أضاف وزير القوات المسلحة البريطاني، اليوم الخميس، أن التهديد الذي يتعرض له مطار كابول ذو مصداقية كبيرة، لذلك فإن فرص الإجلاء تضاءلت والعملية اقتربت من النهاية.

وأبدى وزير القوات المسلحة البريطاني، توقعه أن يعاد فتح مطار كابول للخدمة المدنية، مشيرًا: "لا يسعني إلا أن أقول إن التهديد خطير. سنبذل قصارى جهدنا لحماية الموجودين هناك".