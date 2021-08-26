/647293/شادي-حسين-لاعب-سيراميكا-يكشف-حقيقة-انضمامة-إلي-الأهلي-صور

اثار شادي حسين لاعب نادي سيراميكا كيلوبترا الجدل عبر مواقع التوصل الإجتماعي، وذلك بعد التأكد بعدم انضمام إلي صفوف النادي الأهلي لتدعيم القلعة الحمراء عقب الإعلان الرسمي عن التعاقد مع كريم فؤاد لاعب إنبي السابق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:”

وتداول رواد المواقع التواصل الجدل بعدما علق أحد من جمهور النادي الأهلي عن حقيقة انضمام شادي حسين لاعب سيراميكا إلي المارد الاحمر حيث رد اللاعب بأنه لم يتعاقد القلعة الحمراء معه.

يخوض فريق النادي الأهلي مرانه الأخير عصر اليوم الخميس استعدادا لمواجهة فريق أسوان المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة من مساء غدًا الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز .

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير بقيادة بيتسو موسيماني في تمام الساعة الخامسة عصر اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا للمواجهة الغد أمام فريق أسوان.

وتذاع مباراة الأهلي وأسوان غداً على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 73 نقطة جمعها من خوض 33 مباراة حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر مباراتين فقط.

بينما يحتل فريق أسوان المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة جمعها من حوض 33 مباراة حيث فاز في ست مباريات وتعادل في تسع مباريات أخرى وخسر 18 مباراة ، وتأكد هبوطه رسميًا إلى دوري القسم الثاني في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن نادى الزمالك توج رسمياً بلقب الدوري الممتاز للموسم الحالي للمرة 13 في تاريخه، بعد فوزه على فريق الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري المصري .

انهى النادي الأهلي إجراءت التعاقد مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو،لاعب بيرايتون الإنجليزي، لمدة ٣ سنوات قبل أن يرتدى اللاعب قميص المارد الأحمر منذ دقائق.

وحصل النادي الأهلي على توقيع اللاعب بشكل رسمي قبل أن يقوم بتسجيل فيديو دعائي من ملعب مختار التتش في الجزيرة من أجل الإعلان الرسمي عن الصفقة.