العثور على جثة فتاة ملقاة وسط الشارع بكرداسة

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نجحت الأجهزة الامنية بالجيزة، في العثور على جثة فتاة وسط الشارع بمدينة كرداسة، ولا توجد بها إي إصابات ظاهرية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على جثة فتاة وسط الشارع بالكرداسة

تفاصيل الواقعة

كانت تلقت مديرية أمن الجيزة اشارة من سكان مدينة كرداسة بالعثور على جثة فتاة وسط الشارع، على الفور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لمكان الجريمة لفحص البلاغ وبيان حقيقة الواقعة.

التحريات الاولية

كما إشارت التحريات الاولية برئاسة ،العقيد علي عبد الكريم، مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر أن الجثة لفتاة شابة لا تحمل أية أوراق لإثبات هويتها ولا توجد بها إصابات ظاهرية.

شكل اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الفتاة وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

في سياق اخر تلقت غرفة عمليات النجدة،إشارة بغرق شاب في نهر النيل بمنطقة إمبابة، وعلى الفور إشار اللواء رجب عبدالعال ،مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، وجّه بسرعة الانتقال إلى مكان الواقعة لفحص غموض البلاغ والدفع بقوات الإنقاذ النهري لانتشال جثة الشاب.

رجال الضفادع البشرية

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعمة برجال الضفادع البشرية، وتجرى الآن عمليات البحث عن جثمان الشاب ومسح المسطح المائي، وشكّل اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لكشف غموض غرق الشاب لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.