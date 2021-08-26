جدة - نرمين السيد - وافق أسامة القاضى، محافظ المنيا، اليوم الخميس، على النزول بمجموع القبول بعدد من مدارس التعليم الثانوى العام، وعدد من مدارس التعليم الفنى، "تجارى -صناعى -زراعى -فندق -مزدوج"، للعام الدراسى 2021 - 2022، من 225 درجة لتصبح 222 درجة للقبول بالثانوى العام، وذلك لاستكمال الأعداد المطلوبة، ونظراً لوجود أماكن شاغرة ببعض المدارس وتحقيقًا للمصلحة العامة للطلاب.





ووجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بتوقيع إقرار من ولى أمر الطالب على أن يستمر الطالب خلال فترة المرحلة الثانوية بالمدارس الملحق بها، وعدم تحويله العام القادم. كما وافق المحافظ، على تخفيض درجات القبول ببعض مدارس التعليم الفنى، "تجارى -صناعى -زراعى -فندق -مزدوج"، وذلك بناء على الطلبات المقدمة من مديرى الإدارات التعليمية، وذلك نظرًا لعدم استكمال الأعداد المطلوبة من الطلاب فى بعض مدارس التعليم الفنى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تخفيض درجات القبول بعدد من مدارس التعليم الثانوى العام والفنى فى المنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.