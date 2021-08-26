وزير الأوقاف يشكر الرئيس السيسى لاهتمامه الدائم بتحسين أحوال الأئمة 

جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير فى بيان، اليوم، أن الوزارة تعمل بكل قوة على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بالتحسين المستمر لأحوال الأئمة علميًّا وماديًّا، وأن كل العاملين يبذلون قصارى جهدهم فى تحقيق التوجيهات الرئاسية لتكوين جيل شديد التميز من الأئمة.
وأكد وزير الأوقاف فى بيانه، أن جميع قيادات الوزارة المسؤولين عن برنامج إعداد وتأهيل الأئمة يضاعفون جهودهم ويبذلون أقصى طاقتهم فى تحقيق توجيهات الرئيس السيسى.
وأضاف أن اهتمام وتوجيهات ورعاية الرئيس لهذه البرامج خير داعم لنا وللأئمة ولجميع العاملين بالأوقاف، معاهدين الله "عز وجل"، والرئيس أن نبذل أقصى وسعنا فى خدمة ديننا ووطننا ولا سيما فى مجال نشر الفكر الوسطى وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتفكيك بنى الفكر المتطرف.
وذكر أن بناء الوعى والإنسان المصرى، والاجتهاد فى طلب العلم، والانضباط فى العمل شعار الأوقاف فى المرحلة الراهنة.
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