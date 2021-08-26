محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - اعتمد خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الخميس، نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 - 2021، بنسبة نجاح بلغت 90.7% حيث تقدم للامتحان 27.586 طالب وطالبة حضر منهم 24.351 نجح منهم 22.085 طالب وطالبة.





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