/647286/أبطال-الإرادة-والتحدي-صور-خطفت-أنظار-العالم-اليوم-في-بارالمبياد-طوكيو

الإعاقة الحقيقية هي إعاقة الفكر، والتحدى الحقيقى هو محاولة استخدام ما نمتلكه في فعل المستحيل.. هكذا كان شعار أبطال العالم المشاركين في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، والتي تحتضنها العاصمة اليابانية، الأمر الذي رصدته عدسات الكاميرات .

وشهدت منافسات دروة الألعاب البارالمبية، اليوم الخميس، العديد من اللقطات الساحرة، والتي خطفت أنظار العالم.

ويستعرض دوت الخليج أبرز اللقطات التي ظهرت في منافسات اليوم ببارالمبياد طوكيو 2020:

لحظة تتويج الأردني عمر قراده، بذهبية رفع الاثقال، لتكون هي الميدالية الأولى للعرب في تلك النسخة من البارالمبياد.

وانتشرت الصورة بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي بين العرب، بإعتباره أول من افتتح من العرب، التتويج بميدالية بارالمبية في تلك النسخة المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو

من أكثر الصور التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أظهرت قوة إرادة ذوى الهمم، وبالرغم من معاناتهم، إلا أنهم قادرون على فعل المستحيل.

لحظة تتويج السباح البرازيلي جابرييل ارخو بالميدالية الفضية في منافسات الفردي لرجال السباحة، وكان قد انتشر صورته أثناء المنافسات، ولقيت بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

انتشرت هذه الصورةخلال الساعات القليلة الماضية، والتي تحمل في طياته بكاء شديد للبطلة النيجيرية لطيفات تيجاني التي فقدت والدتها قبل الأوليمبياد واستطاعت اليوم الفوز بالميدالية الذهبية لمنافسات رفع الأثقال.

البعثة المصرية

تشارك البعثة المصرية في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية، والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو، في 8 رياضات مختلفة، وهم: الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، التايكوندو، كرة الهدف سيدات، رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي.

وانطلقت منافسات دورة الألعاب البارلمبية طوكيو 2020 يوم 24 من شهر أغسطس الحالي، على أن تنتهي يوم 7 من شهر سبتمبر المقبل، وتأمل البعثة المصرية في التتويج بالعديد من الميداليات في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية.

تاريخ مصر في الالعاب البارالمبية شاركت مصر في 11 دورة بارالمبية، حققت خلالهما 177 ميدالية، بواقع 46 ميدالية ذهبية و64 ميدالية فضية و67 ميدالية بورنزية، وكانت أول دورة شارك فيها الفراعنة في بارالمبياد هايدلبرغ عام 1972م.

وتخوض مصر منافسات الباراتايكوندو والريشة الطائرة وكرة الهدف للسيدات لأول مرة في تاريخ مشاركاتها في دورات الألعاب البارالمبية. الفراعنة في بارالمبياد ري دي جانيرو حصدت مصر في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو عام 2016، 12 ميدالية متنوعة، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات.

وضمت البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016، 45 لاعب ولاعبة، وشاركوا في 5 رياضات مختلفة وهم: رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى الطائرة جلوس.

وحصدت مصر في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو عام 2016، 12 ميدالية متنوعة، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات. وضمت البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016، 45 لاعب ولاعبة، وشاركوا في 5 رياضات مختلفة وهم: رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى الطائرة جلوس.