/647285/غياب-نجم-ليفربول-7-تغيرات-في-قائمة-إسبانيا-لتصفيات-كأس-العالم-2022

أعلن لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني عن قائمة المنتب الوطني، استعداداً لمواجهات تصفيات كأس العالم 2022 قطر، والتي شهدت على العديد من الغيابات والتغيرات عن قائمة كأس أمم أوروبا 2020.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمثلت هذه المستجدات في عودة كل من إنييغو مارتينيز وراؤول ألبيول وميكيل ميرينو وكارلوس سولير وبرايس مينديز وبابلو فورنالس، بالإضافة إلى استدعاء المهاجم أبيل رويز لأول مرة.

قائمة منتخب إسبانيا:

في حراسة المرمى: أوناي سيمون - وديفيد دي خيا - وروبرت سانشيز.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكوينتا - وماركوس يورنتي - وإيميريك لابورت - وإنييغو مارتينيز - وراؤول ألبيول - وإريك غارسيا - وجوردي ألبا - وخوسيه جايا.

خط الوسط: رودري هيرنانديز - وسيرجيو بوسكيتس - وكوكي ريسوريكسيون - وميكيل ميرينو - وكارلوس سولير - وبرايس مينديز.

الهجوم: بابلو فورنالس - وبابلو سارابيا - وفيران توريس - وأداما تراوري - وألفارو موراتا - وجيرارد مورينو - وأبيل رويز.

راحة سلبية لبيدري

وفي المقابل، منح إنريكي راحة لكل من بيدري وداني أولمو وميكيل أويارزابال، بعدما خاضوا كأس اليورو ثم أولمبياد طوكيو 2020. كما خلت القائمة من لاعبي ريال مدريد، وسجلت غياب المصاب سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي.

قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

حراسة المرمي :محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل

خط الدفاع : أكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر

خط الوسط : طارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني

خط الهجوم : محمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا .

وينطلق مُعسكر المنتخب الوطني، يوم السبت المُقبل، استعدادًا لمواجهتي أنجولا يوم 1 سبتمبر، والجابون يوم 5 من الشهر نفسه، في الجولتين الأولي والثانية، من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، اجتماعًا اليوم الأربعاء، بمقر اتحاد الكرة، لبحث أزمة عدم مشاركة لاعبي الدوري الإنجليزي محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني، لاعب وسط آرسنال، مع الفراعنة أمام منتخبي أنجولا والجابون، في الجولتين الأولي والثانية، من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.