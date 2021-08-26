/647281/تيسير-مخيمر-يشارك-في-ختام-فعاليات-أرتا-مرسانا-بحضور-الفنان-هاني-رمزي-وكبار-الشخصيات-العامة

شارك المهندس احمد تيسير مخيمر رئيس مجلس إدارة شركة امباكت للتطوير العقاري في فعاليات "سمبوزيوم أرتا مرسانا" للفنون المقام حاليا بمدينة العلمين، والذي ترعاه وزارة الثقافة وتنظمه مؤسسة عمر سعادة ،ويشارك فيه 40 من أهم رسامي العالم يمثلون مدارس وتيارات فنية مختلفة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة ردجل الأعمال أحمد تيسير مخيمر فى فعاليات أرتا مرسانا وتأتي هذه المشاركة بدعوة من المهندس ياسر رجب رئيس مجلس ادارة شركة مرسيليا و رئيس سمبوزيوم أرتا مرسانا. و اعرب تيسير مخيمر عن سعادته الغامرة بتواجده ومشاركته مع فناني العالم في سمبوزيوم أرتا مرسانا، الذي يعد أول حدث فني تشكيلي ضخم يقام في ظل جائحة كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تيسير مخيمر يشارك في ختام فعاليات «أرتا مرسانا» بحضور الفنان هاني رمزي وكبار الشخصيات العامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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