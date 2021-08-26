/647280/بعد-الإعلان-عن-صفقة-كريم-فؤاد-الأهلي-يعلن-مفاجأة-جديدة-لجمهوره-اليوم

أعلن النادي الأهلي وبشكل رسمي عن صفقة الدولي المصري كريم فؤاد مدافع فريق النجوم، لمدة خمسة سنوات،

ونشرت الصفحة الرسمية للقلعة الحمراء صورة جديدة، عقب الإعلان عن الصفقة، مما أثار الجدل حول مواقع التواصل الإجتماعي بشأن الاعلان عن الصفقة الثانية للمارد الاحمر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المتوقع ان يعلن النادي الاهلي عن الصفقة القادمة حسام حسن لاعب سموحة هو الأقرب لضمه بعد انسحاب الزمالك من المفاوضات مع اللاعب، مشيراً إلى أنه أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لصفوف نادي القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح المصدر لتحيا مصر توصل لاتفاق مع نادي سموحة على كل التفاصيل الخاصة بالصفقة ويتبقى فقط وضع الرتوش النهائية بين الاهلي واللاعب.

يخوض فريق النادي الأهلي مرانه الأخير عصر اليوم الخميس استعدادا لمواجهة فريق أسوان المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة من مساء غدًا الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز .

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير بقيادة بيتسو موسيماني في تمام الساعة الخامسة عصر اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا للمواجهة الغد أمام فريق أسوان.

وتذاع مباراة الأهلي وأسوان غداً على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 73 نقطة جمعها من خوض 33 مباراة حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر مباراتين فقط.

بينما يحتل فريق أسوان المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة جمعها من حوض 33 مباراة حيث فاز في ست مباريات وتعادل في تسع مباريات أخرى وخسر 18 مباراة ، وتأكد هبوطه رسميًا إلى دوري القسم الثاني في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن نادى الزمالك توج رسمياً بلقب الدوري الممتاز للموسم الحالي للمرة 13 في تاريخه، بعد فوزه على فريق الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري المصري .

انهى النادي الأهلي إجراءت التعاقد مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو،لاعب بيرايتون الإنجليزي، لمدة ٣ سنوات قبل أن يرتدى اللاعب قميص المارد الأحمر منذ دقائق.

وحصل النادي الأهلي على توقيع اللاعب بشكل رسمي قبل أن يقوم بتسجيل فيديو دعائي من ملعب مختار التتش في الجزيرة من أجل الإعلان الرسمي عن الصفقة.