/647279/تعرف-على-حكام-مباراة-عمان-والسعودية-ضمن-تصفيات-كأس-العالم

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الحكم المساعد الدولي أحمد الراشدي والحكم الدولي عمر آل علي للمشاركة في إدارة مباراة منتخبي عمان والسعودية ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 التي ستقام يوم 7 سبتمبرالمقبل في ملعب السلطان قابوس في العاصمة العمانية مسقط لحساب المجموعة الثانية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيشارك الراشدي كحكم مساعد ثان فيما سيشارك عمر آل علي كحكم فيديو فيما عين الاتحاد الدولي وليد طاهر البلوشي مراقباً للمباراة ذاتها .

يستقبل النصر على ملعبه مرسول بارك نظيره التعاون، في مباراة مثيرة تقام بينهما لحساب الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومن المقرر إقامتها في تمام الساعة 7.45 مساءً.

وفشل النصر رغم البداية الجيدة أمام ضمك في الاستمرار بنفس الشاكلة، إذ تلقى هزيمة غير متوقعة من الفيصلي بهدفين لهدف أثارت غضب الجماهير.

فيما تعادل التعاون مع الحزم بالجولة الأولى بثلاثة أهداف لكل فريق، ومن المعتاد أن يكون سكري القصيم دائما ندا عنيدا للغاية أمام الكبار، مما يبشر بمباراة ممتعة أمام العالمي.

تشكيل النصر المتوقع

في حراسة المرمي: وليد عبد الله حمد آل منصور - عبد الله مادو - راميرو فونيس موري - سلطان الغنام بيتروس - عبد الله الخيبري جلال الدين ماشاريبوف - تاليسكا - سامي النجعي عبد الرزاق حمد الله.

يدخل فريق أبها مباراته اليوم الخميس أمام فريق الأتفاق، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 6.05 مساءً، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سليمان.

خاض فريق أبها المباراة الأولي له في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتمكن من تحقيق الفوز علي حساب وصيف الدوري في الموسم الماضي، وهو الشباب، بهدفين مقابل هدف وحيد، ثم تلقى أبها هزيمته، خلال الجولة الثانية أمام الباطن بهدفين مقابل هدف وحيد، ليصبح في رصيده 3 نقاط.

موعد مباراة جالاتا سراي أمام ريندرز الدنماركي اليوم

بينما على الجانب الآخر، قدم فريق الاتفاق بداية جيدة، بعد أن فاز على فريق الباطن، خلال الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف وحيد، وشهدت الجولة الثانية تعادل الاتفاق مع الشباب بثلاثة أهداف لكل منهما، ليصبح في رصيده أربع نقاط، ويتواجد خلف الهلال في جدول ترتيب الدوري السعودي.