دوت الخليج يكشف..١٠٠ دولار قيمة الدكتوراة التي حصل عليها محمد رمضان

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كشف موقع دوت الخليج القيمة الحقيقية للدكتوراة الفخرية التي حصل عليها الفنان محمد رمضان فى التمثيل والغناء ،حيث بلغت قيمة الحصول على الدكتوراة الفخرية من المركز الثقافي الالماني بلبنان ١٠٠ دولار ،وهي القيمة الفعلية للاشتراك فى المركز ، إضافة إلى حصوله على لقب سفير الشباب العربي، وذلك أثناء تكريمه بلبنان بحضور وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين ونقيب المهن التمثيلية بلبنان.

دوت الخليج يكشف سعر الدكتوراه الفخرية التي حصل عليها محمد رمضان

محمد رمضان والدكتوراه الفخرية

وكان الفنان محمد رمضان، نشر مجموعة صور حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعلق عيلها: “شكراً معالي وزير الثقافة اللبناني و السيد نقيب الموسيقيين و نقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل و الأداء الغنائي و شكراً المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي”.

وتجدر الاشارة إلى أن الفنان محمد رمضان، سافر صباح يوم أمس الأربعاء إلى مدينة بيروب بلبان بصحبة نجله علي، لحضور أحد الحفلات الهامة هناك، وشارك رمضان مجموعة من الصور والفيديوهات أثناء رحلته مع الجمهور، كما شارك جمهوره بصورة جديدة له بصحبة نجله علي، أثناء سفرهما إلى لبنان، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام وظهر في الصور داخل الطائرة، وهو يداعب نجله، وعلق عليها قائلًا: “مع ابني وصاحبي علي محمد رمضان إلى بيروت، ربنا يحفظ أبنائنا جميعًا”.

حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي

أحيا محمد رمضان يوم الجمعة واحدة من أقوى الحفلات في قرية بورتو جولف مارينا، بالساحل الشمالي حيث شهدت الحفل حضورًا جماهيرًا غير مسبوقًا ورفع محمد رمضان شعار كامل العدد، بسبب ضخامة أعداد الجماهير.

وقدم محمد رمضان خلال الحفل مجموعة الفقرات المبهرة إضافة إلى وجود فقرة للاستعراضات باستخدام الألعاب النارية، ودخل رمضان المسرح بسيارة لامبورجيني سوداء مطلية باللون الذهبي، مكتوبًا على الجزء الأمامي منها «نمبر وان»، وكانت هي الأغنية الافتتاحية للمسرح.

وشارك الطفل منذر مهران الفنان محمد رمضان في الحفل، مقدمًا معه أغنيتين، وهما القمر ومصباح علاء الدين، ليقدما بعض الحركات الاستعراضية التي ظهروا بها في الكليب سابقًا، ليشعلا حماس الجمهور.