« اختل توازنه»..غرق شاب في نهر النيل بإمبابة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، غموض غرق شاب في نهر النيل بمنطقة إمبابة، وأشارت إلى أن الشاب كان عائدًا من عمله وأثناء استقلاله الأتوبيس النهري اختل توازنه وسقط في المياه، ولعدم قدرته على السباحة غرق فور سقوطه.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل غرق شاب في نهر النيل بإمبابة

تفاصيل الواقعة

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة،إشارة بغرق شاب في نهر النيل بمنطقة إمبابة، وعلى الفور إشار اللواء رجب عبدالعال ،مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، وجّه بسرعة الانتقال إلى مكان الواقعة لفحص غموض البلاغ والدفع بقوات الإنقاذ النهري لانتشال جثة الشاب.

رجال الضفادع البشرية

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعمة برجال الضفادع البشرية، وتجرى الآن عمليات البحث عن جثمان الشاب ومسح المسطح المائي، وشكّل اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لكشف غموض غرق الشاب لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

في سياق اخر تلقى ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث دهس ووجود متوفين بشارع بورسعيد بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـسيارتي إسعاف، وبالفحص اتضح العثور على جثتي سيدة وابنتها.

شهود العيان

وبعمل التحريات وسؤال شهود العيان أفادوا باصطدام حفار تابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بهما، ما تسبب في مصرعهما وسقطوا جثث على الأرض في بحر من الدماء، ولاذ قائد الحفار بالهروب، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم التحفظ على الحفار المتسبب في الحادث.