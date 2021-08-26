تنسيق الجامعات 2021.. 3 ساعات على آخر موعد لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى

يغلق موقع التنسيق الإلكترونى، فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس باب تسجيل وتعديل الرغبات أمام طلاب المرحلة الأولى للتنسيق، وبالتالى يتبقى أمام الطلاب 3 ساعات فقط لتسجيل وتعديل الرغبات، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس الموافق 26 أغسطس الجارى بدلا من مساء الأربعاء، حرصا على مستقبل أبنائنا الطلاب.

وشدد مكتب التنسيق على الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يغلق فى تمام السابعة من مساء اليوم الخميس الموافق 26 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق.

ويتاح أمام الطلاب التسجيل من خلال معامل التنسيق بالجامعات الحكومية والتى تستقبل الطلاب من التاسعة صباحا وحتى 3 عصرا أو من خلال الحاسب الآلى الشخصى للطالب المزود بالإنترنت.

كما يتيح موقع التنسيق الإلكترونى الفرصة أمام الطلاب لتعديل الرغبات طوال الأيام المحددة للمرحلة الأولى للتنسيق، والتى من المقرر أن تنتهى اليوم الخميس.

وكان السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى المشرف العام على مكتب التنسيق، أعلن أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 111 ألف طالب وطالبة للعام الجامعى 2021/2022.

وأكد السيد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.