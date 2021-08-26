رسميا.. الأهلي يعلن ضم كريم فؤاد لمدة 5 مواسم

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تعاقد الأهلي مع كريم فؤاد مدافع فريق النجوم لمدة خمس سنوات، وقال توفيق إن اللاعب وقع رسميًا وتم إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع ناديه.. وسوف ينضم كريم فؤاد لتدريبات فريق الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.
ورفض مسئولو الأهلى فكرة التراجع عن صفقة كريم فؤاد والذى أنهى النادى الأهلى التعاقد معه مؤخراً، بدعوى عدم ظهوره بشكل جيد مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو.
وأصر مسئولو القلعة الحمراء على استكمال صفقة كريم فؤاد حيث يثق الجميع داخل النادى فى قدرات اللاعب الفنية ويرون أنه سيكون أحد أفضل اللاعبين الفترة المقبلة فى الأهلى حينما يحصل على فرصة وينسجم داخل الفريق .
ولعب كريم فؤاد مُعاراً من النجوم لنادى إنبى لمدة موسمين وتنتهى فترة الإعارة بنهاية الموسم الجارى وحصل الأهلى على توقيع اللاعب كما أنهى جميع إجراءات الصفقة مع نادى النجوم.
ووقع كريم فؤاد على عقد مع الأهلي ممتد لمدة 5 مواسم، وأعلن مسئولو القلعة الحمراء ان اللاعب سيظهر في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة.
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