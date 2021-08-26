وزير الشباب والرياضة يستعرض استعدادات استضافة ”بطولة العالم للناشئين للدراجات للمضمار”

استعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الاستعدادات والترتيبات الفنية والطبية لاستضافة "بطولة العالم للناشئين للدراجات للمضمار" المقررة خلال الفترة من 1-5 سبتمبر المقبل.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: إن الاتحاد الدولي للدراجات اختار مصر لتنظيم "بطولة العالم لدراجة المضمار للناشئين" عام 2016، عبر التصويت خلال منافسة كبيرة، وكان من المقرر إقامة البطولة في شهر أبريل 2020، وتم تأجيلها نظراً لظروف "كورونا"، لتقام خلال الفترة من 1-5 سبتمبر المقبل.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أنه تم التنسيق مع كل الجهات والوزارات المعنية لتوفير جميع المتطلبات اللازمة لإخراج البطولة بصورة تليق بمكانة مصر في المحافل الدولية، موضحا أنه تم البدء والانتهاء من تنفيذ مضمار استاد القاهرة الدولي خلال الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بينما تعود فكرة إنشاء المضمار إلى العام 1995.

وتابع الدكتور أشرف صبحي: يعتبر مضمار الدراجات باستاد القاهرة، المقرر له أن يستضيف فعاليات البطولة، هو أحدث مضمار سباق دراجات في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط؛ إذ يتضمن أحدث النظم والتقنيات العصرية التي تتلاءم مع المعايير والمواصفات الدولية في هذا المجال، حيث يضم مباني: كبار الزوار، وخدمات المشاهدين، والمدرجات، ويعلو المبنى مظلة معدنية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن 46 دولة ستشارك في بطولة العالم للناشئين للدراجات للمضمار، المقررة في سبتمبر المقبل، بواقع 500 مشارك و250 متطوعا، ومن المتوقع أن تبلغ ليالي الإشغال خلال مدة البطولة 3000 ليلة إشغال.

وفي سياق متصل، استعرض الوزير الخطة الطبية الوقائية لفيروس "كورونا" المقرر اتباعها خلال فعاليات البطولة، والتي تستهدف توفير بيئة آمنة لكافة المشاركين، ومنع والحد من انتشار عدوى فيروس "كورونا" قبل وأثناء وبعد البطولة.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي سيتم اتباعها في المطارات، أوضح الوزير أن الحجر الصحي بالمطار سوف يتولى استقبال أعضاء الفرق وكافة المشاركين عند نقطة الوصول لقياس درجة الحرارة، وتقييم أية أعراض أو دلائل للإصابة، كما سيتم إجراء مسحات "PCR" للوفود المشاركة فور وصولها، ابتداءً من 28 أغسطس الجاري، وكذلك سيتم عمل مسحات سريعة "Rapid Antigen" للوفود المشاركة كل 72 ساعة، فضلا عن أن الحجر الصحي بالمطار سيقوم بالتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية لدخول الأراضي المصرية.

وتطرق الدكتور أشرف صبحي إلى الإجراءات الوقائية التي سيتم تطبيقها في الفنادق المستضيفة للبطولة، والتي تتمثل في: تعقيم وتطهير جميع الفنادق قبل وصول ضيوف البطولة، والالتزام بارتداء الكمامة طوال الوقت في كافة الأماكن عدا أثناء تناول الطعام والتدريب، واللعب، وإجراء تنظيف وتطهير يومي ودوري لكافة المناطق المشتركة، وغرف الاجتماعات، وغرف الطعام، وتوفير معقمات اليدين، وعبوات الكمامات بشكل كبير بكافة الفنادق والأتوبيسات، وتجهيز نقطة طوارئ ثابتة بالملعب بها طبيب ومسعف خلال فترة البطولة، واستخدام أماكن محددة نظيفة معقمة بانتظام لإجراء المسحات، و توفير سيارتي إسعاف بالطاقم والتجهيزات الكاملة للحالات الحرجة.