وقال الشيمى، إنه تم فتح المياه لجميع المناطق المتأثرة بالكامل ما عدا منطقة عين شمس لصعوبة العمل داخل النفق المار أسفل مترو الانفاق بعمق 8 أمتار، مضيفا أن كمية المياه التى تم تصفيتها للقيام بأعمال الإصلاح كانت كبيرة نظرا لكبر الخط.
وأضاف أن شركة مياه القاهرة، استخدمت أسطولا كبيرا من الشفاطات وطلمبات الرفع لرفع كميات المياه المتراكمة داخل الخط بطول 6 آلاف متر.
وأوضح أنه سيتم فتح المياه لمناطق عين شمس خلال ساعات بعد أن تم الانتهاء من جميع اعمال الإصلاح والتى استمرت على مدار 24 مشيرا إلى أن الشركة قدمت الاعتذار لأهالى عين شمس من منطلق توفير أفضل خدمة للمواطنين.
وأشار رئيس الشركة، إلى أنه سيتم مراجعة الخطوط القديمة والتى انتهى عمرها الافتراضى لوضع خطة عاجلة للبدء فى إدخالها أعمال الإحلال والتجديد بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات ومتابعة الضغوط والخدمات المقدمة للأهالى بمنطقة عين شمس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس «مياه القاهرة» يعتذر لأهالى عين شمس لتأخر إصلاح الخط المكسور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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