رئيس «مياه القاهرة» يعتذر لأهالى عين شمس لتأخر إصلاح الخط المكسور

جدة - نرمين السيد - قدم المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، اعتذارا لأهالى مناطق عين شمس لتأخر الانتهاء من إصلاح خط 1500مم من محطة مياه مسطرد ويخدم مناطق مصر الجديدة والحجاز والملتقى العربى وأجزاء من مدينة نصر.





وقال الشيمى، إنه تم فتح المياه لجميع المناطق المتأثرة بالكامل ما عدا منطقة عين شمس لصعوبة العمل داخل النفق المار أسفل مترو الانفاق بعمق 8 أمتار، مضيفا أن كمية المياه التى تم تصفيتها للقيام بأعمال الإصلاح كانت كبيرة نظرا لكبر الخط.

وأضاف أن شركة مياه القاهرة، استخدمت أسطولا كبيرا من الشفاطات وطلمبات الرفع لرفع كميات المياه المتراكمة داخل الخط بطول 6 آلاف متر.

وأوضح أنه سيتم فتح المياه لمناطق عين شمس خلال ساعات بعد أن تم الانتهاء من جميع اعمال الإصلاح والتى استمرت على مدار 24 مشيرا إلى أن الشركة قدمت الاعتذار لأهالى عين شمس من منطلق توفير أفضل خدمة للمواطنين.

وأشار رئيس الشركة، إلى أنه سيتم مراجعة الخطوط القديمة والتى انتهى عمرها الافتراضى لوضع خطة عاجلة للبدء فى إدخالها أعمال الإحلال والتجديد بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات ومتابعة الضغوط والخدمات المقدمة للأهالى بمنطقة عين شمس.