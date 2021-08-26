محافظ دمياط تتابع مخطط تطوير منطقة الجربى فى راس البر

جدة - نرمين السيد - وذكرت المحافظة، فى بيان، اليوم الخميس، أنه تم عرض محاور التصور التصميمى لمنطقة الجربى بما تشمله من إنشاء ممشى على كورنيش النيل وتطوير الكافيتريات بشكل موحد وبأساليب مستوحاة من ألوان "المدينة الملونة" بالضفة المقابلة بمدينة عزبة البرج للارتقاء بالشكل الحضارى والهوية البصرية للمنطقة، بالإضافة إلى التوسع فى المناطق الخضراء وإنشاء مراسى وساحة تشمل مقاعد للمواطنين، بالإضافة إلى استعراض خطة تخطيط المنطقة وتخصيص ساحات لانتظار السيارات بما يحقق تيسير الحركة المرورية وتنظيم عملية الدخول والخروج من المنطقة.

وعلى جانب آخر، اطلعت الدكتورة منال عوض على المقترحات الخاصة باستغلال قطع الأراضى الفضاء بمنطقة الامتداد العمرانى لإقامة أنشطة ترفيهية والتوسع فى المناطق الخضراء.



وناقشت المحافظ كافة الدراسات والإجراءات المتعلقة بهذين المشروعين وفقا لمعايير محددة تختص بطبيعة المواقع والأنشطة المرتبطة بها والمخططات التفصيلية، بالإضافة إلى الجانب الأهم وهو الاستفادة من الواجهة النيلية بمنطقة الجربى، مشيرة إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة المحافظة للتوسع فى خطة التنسيق الحضارى.