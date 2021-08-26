معاش ثابت.. قراران مهمان من مجلس الوزراء

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على صرف معاش ثابت ودعم مادى للاعبى فريق كرة السرعة بمركز شباب دسوق، الذين تعرضوا لحادث مرورى أليم، بالإضافة إلى صرف أجهزة تعويضية، وذلك فى ضوء ما عرضه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة على المجلس بهذا الخصوص.





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