جدة - نرمين السيد - حددت إدارة مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، مواعيد أداء اليمين القانونية للمندوين المساعدين دفعتى 2016، 2017 المعينين بالقرارين الجمهوريين رقمى 227، 228 لسنة 2021 على النحو التالى:





1- خريجو دفعة 2016 يوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021 2- خريجو دفعة 2017 يوم الخميس 2 سبتمبر 2021 كما أعلن مجلس الدولة عن ضوابط الحضور وهى كالتالى: 1- الحضور بالزى الرسمى بلون داكن. 2- الحضور فى تمام التاسعة صباحا لمقر مجلس الدولة بالدقى. 3- يتعين على الذين يعملون فى أى جهة تحديد موقفهم النهائى منها قبل حلف اليمين. 4- لا يجوز حضور أى مرافق إلا بموافقة مكتوبة مسبقة. 5- مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية. وهنأ مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، فى وقت سابق المندوبين المساعدين المعينين بالقرارين الجمهوريين 327، 328، لسنة 2021، من دفعتى 2016، و2017، متمنية لهم حياة قضائية موفقة بمجلس الدولة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دفعتا 2016 و2017.. مجلس الدولة يعلن مواعيد حلف اليمين للمندوبين المساعدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.