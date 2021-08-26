/647277/فيلم-الإنس-والنمس-يمنع-200-جنيه-من-تصدر-شباك-التذاكر-بيومه-الأول

حلت ليلة أمس أولى أيام عرض فيلم «200 جنيه» بالسينمات المصرية لكنه لم ينجح في التفوق على فيلم «الإنس والنمس» الذي يخوض بطولته الفنان محمد هنيدي لكنه اكتسح المركز الثاني متفوقا على موسى.

دوت الخليج يرصد إيرادات فيلم «200 جنيه» في أول يوم

جني فيلم «200 جنيه» إيرادات أمس بلغت 400 ألف جنية في أول يوم عرض، أما عن «الإنس والنمس» فحقق 735،863 ألف جنيه في إيرادات شباك التذاكر أمس.

الجدير بالذكر، أن «الإنس والنمس» لازال يحافظ على تصدره منذ اليوم الأول من عرضه رغم طرح موسى للفنان كريم محمود عبد العزيز، ثم طرح بعدها فيلم «200 جنيه».

وكانت قد شهدت سينما داندى مول بمدينة 6 أكوبر عرض فيلم «200 جنيه» بحضور جميع أبطاله وذلك مساء الثلاثاء الموافق 24 من شهر أغسطس الحالي، على رأسهم إسعاد يونس وهانى رمزى ونيللى كريم وخالد الصاوى وعمروعبد الجليل وأحمد رزق ومحمد فراج.

قصة فيلم 200 جنيه

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي، يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى، وتظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول “200 جنيه” تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

أبطال فيلم 200 جنيه

فيلم «200 جنيه» من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلي علوي، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، محمود البزاوي، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

قصة فيلم «الإنس والنمس»

وتدور أحداث فيلم «الإنس والنمس» في فترة الخمسينيات، حول موظف في أحد المصالح الحكومية والذي يجسده الفنان محمد هنيدي، يكسب قوت يومه، وبين يوم وليلة يصبح من الأثرياء ويرث منزل كبير وملاهي أطفال، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن حيث إن الملاهي والمنزل مسكونان من العفاريت، هو من بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، عارفة عبد الرسول، صابرين وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.